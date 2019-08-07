Тренер «Туна»: «Спартак» не очень интересен, поэтому народу на матче будет мало

Наставник «Туна» Марк Шнайдер поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком».



«Честно говоря, этот матч непопулярен. «Спартак» не очень интересен зрителям, поэтому на стадион будет, скорее всего, заполнен лишь наполовину. Если бы это была групповая стадия Лиги Европы, то народу было бы много. Но не сейчас. Хотя Лига Европы для нас важна в финансовом плане.



Я не общался по поводу «Спартака» ни с Муратом Якином, ни с бывшем тренером «Сант-Галлена». Да и какой смысл, если Якин тренировал почти пять лет назад, а матч с «Санкт-Галленом» был еще раньше? Нет, мы сами изучали «Спартак». Посмотрели 4 матча, видели, что иногда они были плохи, иногда хороши. Но динамика прессинга и единоборств в России намного выше. Нам остается только соответствовать», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак» прилетел в Швейцарию на матч квалификации Лиги Европы с «Туном»