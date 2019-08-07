Тренер «Туна»: можем победить «Спартак», несмотря на их деньги и имена

Наставник швейцарского «Туна» Марк Шнайдер отметил, что, несмотря на финансовые возможности и имена игроков московского «Спартака», его команда намерена одержать победу в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Для нас это будет очень тяжёлый матч. Мы рады, что сыграем в Лиге Европы, а про Шюррле думаем во вторую очередь. Конечно же, он самый известный футболист «Спартака». Особенно для нас, жителей Центральной Европы. Но мы знакомы и с другими футболистами команды из Москвы. Они очень сильны.
Можно сказать, что на дистанции деньги могут забивать голы в футболе. В течение долгого времени богатая команда должна взять своё. Но у нас со «Спартаком» только два матча, где мы можем настроиться и победить, несмотря на их деньги и имена футболистов», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 7 августа 2019
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