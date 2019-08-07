Сенников сравнил невызов Чалова в сборную с ситуациями с Аршавиным и Зане

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников сравнил невызов форварда ЦСКА Фёдора Чалова в национальную команду с ситуациями, в которых оказывались в своё время Андрей Аршавин и Лерой Зане.

«Андрея Аршавина не взяли на чемпионат мира в начале 2000-х годов, после чего он раскрылся во всей красе. То есть ему это никак не помешало. Футбольная история знает много таких примеров. Вспомните, как Лероя Зане не взяли на мундиаль 2018 года и не включили в состав сборной Германии. Так что Чалов не первый и точно не последний, кто сталкивается с подобным», — приводит слова Сенникова «RT на русском».

Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За его первую команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

