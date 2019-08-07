Бывший защитник «Спартака» Мамин стал игроком «Урала»

Защитник Артём Мамин стал игроком «Урала», сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды. Игрок заключил долгосрочный контракт с «Уралом».
«Думал о том, что могу вернуться в «Урал», постоянно были в голове такие мысли. Очень рад, что оказался в этом клубе и вернулся в Екатеринбург! «Спартак» — часть моей жизни, но пришло время сделать шаг вперёд. Здесь я получаю новый вызов для себя и хочу приложить все усилия, чтобы проявить себя в «Урале». Очень приятно, что здесь выступает мой брат, очень рад этому!» — отметил Мамин.
Мамин является уроженцем Екатеринбурга. Защитник делал первые шаги в карьере футболиста в школе «Урала», однако позже перебрался в академию «Спартака». В составе основной команды красно-белых Мамин провёл 1 матч, а за дубль выступил в 59 играх. Его контракт со «Спартаком» истёк в конце июня.
- 7 августа 2019
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