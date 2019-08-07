Кононов ответил на слова, что бюджет «Спартака» в 10 раз больше, чем у «Туна»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
«Я уже говорил, что швейцарский чемпионат прогрессирует. Это касается и сборной, и клубов, которые попадают в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все команды здесь очень организованны и укомплектованы местными игроками. «Тун» проводит матчи в очень высоком темпе, используя быстрые атаки и мгновенный переход из обороны в атаку.
Что касается того, что бюджет «Туна» в 10 раз меньше, чем у «Спартака». Во время матча будут играть одинаковые команды. Ведь побеждают не имена, не деньги, а футболисты, которые выходят на поле.
Мы играем на естественном поле, но вряд ли это будет нам помехой. Команды смотрят не на поле, не на судейство, а на свою игру. Я это в очередной раз повторю.
На данный момент я подхожу к каждой игре отдельно. Команда настраивается только на следующую игру. Эта игра будет завтра», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 7 августа 2019
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