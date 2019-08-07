В случае продажи Чалова ЦСКА может купить Соболева, его отступные € 2 млн
По информации «Чемпионата», московский ЦСКА уже рассматривает варианты замены нападающему Фёдору Чалову.
Из источников, близких к «Крыльям Советов», стало известно, что основным вариантом на замену является форвард самарского клуба Александр Соболев. Отступные за нападающего составляют € 2 млн. «Армейцы» уже связались с представителями клуба и игроком.
Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За его первую команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
«Кристал Пэлас» предложил за Чалова € 25 млн
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