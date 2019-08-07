Кононов: в каждой игре защита «Спартака» будет лучше и лучше

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о подключениях защитника команды Самуэля Жиго в атаку и выразил мнение, что с каждым матчем оборона красно-белых будет выглядеть лучше.

«У Самуэля есть задания в атаке, особенно при стандартных положениях. Иногда он подключается достаточно неплохо – может и завершить атаку, и отдать голевую передачу», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Также наставник «Спартака» ответил на вопрос, считает ли он, что защитная линия команды полностью сформирована. «Мы привыкаем, и в каждой игре будет лучше и лучше», — сказал Кононов.

После четырёх туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Кононова 5 очков.