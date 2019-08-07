Кононов: в каждой игре защита «Спартака» будет лучше и лучше
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о подключениях защитника команды Самуэля Жиго в атаку и выразил мнение, что с каждым матчем оборона красно-белых будет выглядеть лучше.
«У Самуэля есть задания в атаке, особенно при стандартных положениях. Иногда он подключается достаточно неплохо – может и завершить атаку, и отдать голевую передачу», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Также наставник «Спартака» ответил на вопрос, считает ли он, что защитная линия команды полностью сформирована. «Мы привыкаем, и в каждой игре будет лучше и лучше», — сказал Кононов.
После четырёх туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Кононова 5 очков.
Кононов: чем больше будет таких игроков, как Шюррле, тем лучше для «Спартака»
- 7 августа 2019
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:10
-
19:07
-
18:54
-
18:54
-
18:44
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:53
-
17:47
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:25
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
15:59
Партнерский контент