Пике: «Барса» не может жертвовать лигой и Кубком ради ЛЧ, как это делают другие

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что его команда не будет жертвовать борьбой за победу в Примере и Кубке Испании ради выигрыша Лиги чемпионов.
«Нашей главной целью является Примера, потому что мы понимаем, что не можем пожертвовать чемпионатом и Кубком и сосредоточиться на Лиге чемпионов, как это делают другие команды. Но мы знаем, что выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Всё зависит от того, насколько ты хорош в ключевые моменты. Но нам не нравится играть в русскую рулетку», — приводит слова Пике RAC.
В минувшем сезоне «Барселона» выиграла два трофея — Суперкубок и чемпионат Испании. В Лиге чемпионов команда прекратила борьбу за победу на стадии полуфинала, уступив «Ливерпулю» (3:0, 0:4). В финале Кубка Испании сине-гранатовые уступили «Валенсии» (1:2).
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