Левандовски: «Бавария» должна приобрести ещё троих нападающих

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о трансферной политике немецкой команды.



«Думаю, „Бавария“ должна приобрести ещё троих футболистов. Мы потеряли троих игроков линии атаки в лице Рибери, Роббена и Хамеса. На данный момент эти позиции пустуют.



Будет непросто провести достойный сезон, имея в распоряжении 13-14 профессиональных игроков. Мы проводим по 50-60 матчей за сезон, и они длятся на протяжении многих месяцев», — приводит слова Левандовского Daily Mail.



«Бавария» — действующий чемпион Германии и победитель Кубка страны. В минувшем сезоне мюнхенская команда на два очка опередила «Боруссию» в борьбе за титул Бундеслиги, а в финале Кубка разгромила «РБ Лейпциг» — 3:0.

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