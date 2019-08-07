«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Атлетика» Уильямса € 88 млн
Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает El Chiringuito в своём «твиттере».
Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовы выплатить за 25-летнего нападающего до завтрашнего дня, когда в Англии закрывается трансферное окно, € 88 млн. Эта сумма прописана в качестве отступных в контракте футболиста с клубом.
Уильямс выступает за «Атлетик» с 2015 года. В клуб из Бильбао он перешёл из «Басконии». В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 41 матче. На его счету 14 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт футболиста с баскским клубом рассчитан до лета 2025 года. В составе сборной Испании форвард сыграл один матч.
Магуайр определился с игровым номером в «Манчестер Юнайтед»
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