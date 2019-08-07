«Краснодар» — «Порту»: Зе Луиш дебютировал в составе португальского клуба

В первом матче 3-го квалификационного раунда «Краснодар» принимает «Порту». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». Счёт к 81-й минуте не открыт — 0:0.



Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш дебютировал в составе «Порту». 28-летний форвард из Кабо-Верде вышел на поле на 74-й минуте встречи, заменив Франсиску Соареса.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.



В минувшем сезоне «Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, что позволило «быкам» принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Порту» занял 2-е место в таблице чемпионата Португалии по итогам сезона-2018/19, уступив 2 очка «Бенфике».