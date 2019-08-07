«Реал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче благодаря голу Азара
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге и завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Реала» Эден Азар, который отправил мяч в ворота австрийской команды на 19-й минуте.
Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» за € 100 млн в нынешнее трансферное окно. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2024 года. За «Челси» бельгийский полузащитник выступал в период с 2012 по 2019 год.
«Реал» занял 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. «Ред Булл Зальцбург» в минувшем сезоне стал чемпионом Австрии.
- 7 августа 2019
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