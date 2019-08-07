Марадона намерен встретиться с Путиным и Лукашенко

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заявил, что его клиент намерен встретиться с президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

«Нам ещё предстоит посетить с визитом Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко», — приводит слова Морлы Marca.

Также адвокат легендарного футболиста заявил, что Диего Марадона может вернуться к работе в мексиканском «Дорадосе», который он покинул из-за проблем со здоровьем. «В ближайшие несколько дней мне нужно встретиться с руководством „Дорадоса“, чтобы изучить возможности возвращения Диего в клуб. Он совершил там настоящую революцию и сроднился с болельщиками», — сказал Морла.