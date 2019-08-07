«Спартак» заявил Тиля на сезон в РПЛ

«Спартак» заявил новичка команды голландского полузащитника Гуса Тиля на сезон в Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, Тиль сможет дебютировать в составе московской команды в матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом», который состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Ахмат-Арена».
Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с российским клубом контракт на четыре года.
Тиль родился в Замбии в 1997 году, где в то время работал его отец. Хавбек обучался в академии «АЗ Алкмар» с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний Тиль принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче со сборной Португалии (3:0).
- 7 августа 2019
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