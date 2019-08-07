Матвеев: счёт 0:1 — не катастрофический

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).
«Матч был равный, «Порту» свой стандарт исполнил, мы — нет. Концовка второго тайма была за нами, мы были близки к забитому мячу. Некая нервозность была вначале, но второй тайм получился более качественным. Камболов стал немного не успевать, поэтому решили поменять его и выпустить другого игрока по позиции. Рывок Спаича к воротам во время штрафного — это не импровизация, мы это тренировали. Счёт 0:1 — не катастрофический, мы также можем забить в Португалии. Дебют Берга получился хорошим», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.
- 7 августа 2019
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