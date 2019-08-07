«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Канселу

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Ювентуса» Жоау Канселу. Контракт португальского игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

«Манчестер Сити» — фантастический клуб с блестящим наставником. Очень рад быть здесь. Всегда стремлюсь развиваться в профессиональном плане и выигрывать трофеи. Верю, что смогу многого добиться с «Манчестер Сити», — отметил Канселу.

Видео доступно на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Канселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 40,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний португалец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач.