Российские клубы проиграли все 3 матча сезона в еврокубках, не забив ни гола

Клубы Российской Премьер-Лиги пока ещё не побеждали в текущем еврокубковом сезоне.

Вслед за поражениями тульского «Арсенала» от «Нефтчи» в играх 2-го квалификационного раунда Лиги Европы свой матч в Лиге чемпионов с «Порту» проиграл и «Краснодар». При этом в этих играх российские команды не забили ни одного гола. «Арсенал» дважды уступил «Нефтчи» (0:1, 0:3), а «Краснодар» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл «Порту» со счётом 0:1.

Напомним, завтра, 8 августа, выездным матчем с «Туном» в текущем сезоне в еврокубках дебютирует «Спартак». ЦСКА напрямую получил путёвку в групповой этап Лиги Европы. «Зенит» и «Локомотив» будут представлять Россию на групповой стадии Лиги чемпионов.