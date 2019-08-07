Защитник «Монако» Сидибе перешёл в «Эвертон» на правах аренды

«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монако» и сборной Франции Джибриля Сидибе на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего французского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.Также «Эвертон» имеет возможность выкупить игрока у «Монако» по окончании срока аренды.
«Я был очень рад узнать, что такой большой клуб с богатой историей, как „Эвертон“, заинтересовался мной. Для меня это было простое решение. Я не раздумывал долго над переходом», — отметил Сидибе.
Видео доступно на странице «Эвертона» в «Твиттере».
Сидибе стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году. Перед турниром в России он считался основным правым защитником французов, но получил тяжёлую травму за два месяца до мундиаля и в итоге принял участие лишь в одной игре.
- 7 августа 2019
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