КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тыс. рублей, «Торпедо» — на 500 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК оштрафовал «Торпедо» и его наставника Сергея Игнашевича за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера последним.
«Игнашевич в матче с „Армавиром“ исполнял обязанности главного тренера. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера вынесено решение: оштрафовать Игнашевича на 100 тыс. рублей и „Торпедо“ на 500 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Игнашевич возглавил «Торпедо» в начале текущего лета. Из-за отсутствия у него тренерского диплома категории Pro он не может исполнять обязанности наставника во время игр команды.
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