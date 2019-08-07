Спаич — об игре с «Порту»: когда судья становится звездой матча, это плохо

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).



«Сегодня встречались равные команды. Этот матч должен был закончиться вничью. Соперники продемонстрировали хорошую игру, но, когда судья становится главной звездой матча, это плохо. Был момент, где он точно должен был ставить пенальти в нашу пользу. Не знаю, куда он смотрел. В конце игры он также поставил спорный штрафной в наши ворота. Конечно, я должен посмотреть повтор, однако контакта там не было, а если и был, то незначительный. Плохо, что этот эпизод повлиял на финальный счёт. Тем не менее мы показали, что можем играть с таким соперником, как «Порту».



В моменте с пропущенным голом Сафонов попросил меня помочь, но было поздно. Судья дал свисток, а я не успел. Возможно, нам немного не хватило концентрации в конце», — передаёт слова Спайича корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

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