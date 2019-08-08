ЦСКА рассматривает Комличенко и Джорджевича в качестве замены Чалову

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА в качестве возможной замены своему форварду Фёдору Чалову, предложение по которому сделал «Кристал Пэлас», рассматривает Николая Комличенко («Млада Болеслав») и Луку Джорджевича («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

Напомним, «Кристал Пэлас» сделал улучшенное предложение по Чалову в размере € 25 млн. Позже Шандор Варга, представитель агентства, которое ведёт дела нападающего ЦСКА, подтвердил информацию, что английский клуб предпринимает отчаянные попытки подписать игрока до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что до конца недели «Локомотив» может объявить о подписании Комличенко.