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У Зане подозрение на разрыв «крестов», его переход в «Баварию» под вопросом

У Зане подозрение на разрыв «крестов», его переход в «Баварию» под вопросом
Футбол / Англия 0

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане может выбыть на длительный срок из-за травмы.

У 23-летнего хавбека подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена.

Велика вероятность, что немцу потребуется операция. Решение об этом будет принято в четверг.

Игрок получил повреждение в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1) и был заменен в самом начале первого тайма.

Травма может повлиять на будущее Зане, который близок к переходу в «Баварию» за рекордные € 110 млн.

Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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