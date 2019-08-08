Пушкаш, которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, перешёл из «Интера» в «Рединг»

Румынский нападающий миланского «Интера» Георге Пушкаш перешёл в «Рединг», сообщает официальный сайт английского клуба.



Ранее сообщалось, что футболистом также интересовались ЦСКА, «Спартак», «Бирмингем Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Более того, «армейцы» и красно-белые делали нерадзурри предложение по Пушкашу в размере € 10 млн.

Минувший сезон Пушкаш провёл в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился 9 мячами и 3 результативными передачами. За сборную Румынии Георге сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола. На прошедшем чемпионате Европы U21 румынский форвард забил в 4 играх 4 мяча.

«Рединг» в прошлом сезоне занял 20-е место в Чемпионшипе и уже уступил в первом матче нового сезона «Шеффилд Уэнсдей» (1:3).