Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит начало сезона

Новичок «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера пропустит начало сезона французской Лиги 1. Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба в «твиттере».

«Андер Эррера повредил левую ногу утром на тренировке. Он возобновит работу с группой через три-четыре недели, в зависимости от скорости восстановления», — гласит сообщение пресс-службы.



Контракт «Пари Сен-Жермен» с Эррерой был подписан в начале июля 2019 года. Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед». Контракт хавбека с «красными дьяволами» был рассчитан до 30 июня 2019 года. В минувшем сезоне игрок забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах во всех турнирах.



До перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года Андер защищал цвета «Атлетико» из Бильбао и «Сарагосы».