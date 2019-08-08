Анчелотти отказался комментировать ситуацию вокруг трансфера Хамеса

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги товарищеского матча с «Барселоной» (1:2) и отказался комментировать ситуацию вокруг несостоявшегося трансфера Хамеса Родригеса из мадридского «Реала».



«Это был товарищеский матч и то, на что стоит смотреть — это не результат, а игра команды. В этом вопросе мы смогли создать много моментов. Конечно, нам хотелось бы забивать больше голов. Это нормально. Но у нас ещё есть время, тчобы это исправить. Мне понравилась, что у команды был индивидуальный стиль. «Барселона» хорошо играет с мячом, у них есть качество игры. Когда у вас нет хорошей организованности с ними очень сложно играть. Для нас самым главным было показать себя.



Трансфер Хамеса? Это тема о которой я не хочу сейчас говорить. Слишком много разговоров вокруг этой темы. Если мне будет нужно что-то сказать, я скажу об этом прямо», — приводит слова Карло Анчелотти Sport.es.



Напомним, ранее в «Наполи» наряду с «Атлетико» были заинтересованы в услугах Хамеса. Однако руководство мадридского «Реала» приняло решение не расставаться с полузащитником.

«Реал» решил оставить Хамеса в команде