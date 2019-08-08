Кркич подписал контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт»
«Монреаль Импакт» объявил о подписании контракта с нападающим Бояном Кркичем, сообщает TSN. Контракт рассчитан до конца сезона 2020 года. Ранее стало известно, что прежний клуб 28-летнего футболиста, «Сток Сити», объявил о расставании с футболистом. Таким образом, Кркич перешёл в канадский клуб на правах свободного агента.
Кркич является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2006 по 2011 год, после чего перебрался в «Рому». В дальнейшем форвард защищал цвета «Милана» и «Аякса», а в 2014 году оказался в «Сток Сити». Из английского клуба Боян дважды уходил в аренду – в «Майнц» и «Алавес».
В минувшем сезоне Кркич принял участие в 21 матче английского Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 1 гол.
«Сток Сити» объявил об уходе Кркича
- 8 августа 2019
-
08:19
-
07:55
-
07:42
-
07:19
-
07:15
-
06:53
-
06:20
-
06:04
-
05:40
-
05:16
-
05:00
-
03:02
-
01:59
-
01:36
-
01:25
-
00:39
-
00:38
-
00:22
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:55
-
23:49
-
23:34
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
23:14
-
23:09
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
21:53
-
21:53
Партнерский контент