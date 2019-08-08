Кркич подписал контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт»

«Монреаль Импакт» объявил о подписании контракта с нападающим Бояном Кркичем, сообщает TSN. Контракт рассчитан до конца сезона 2020 года. Ранее стало известно, что прежний клуб 28-летнего футболиста, «Сток Сити», объявил о расставании с футболистом. Таким образом, Кркич перешёл в канадский клуб на правах свободного агента.

Кркич является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2006 по 2011 год, после чего перебрался в «Рому». В дальнейшем форвард защищал цвета «Милана» и «Аякса», а в 2014 году оказался в «Сток Сити». Из английского клуба Боян дважды уходил в аренду – в «Майнц» и «Алавес».



В минувшем сезоне Кркич принял участие в 21 матче английского Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 1 гол.