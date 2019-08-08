«Эсперанс» утверждён в качестве победителя Африканской лиги чемпионов

Африканская конфедерация футбола утвердила тунисский «Эсперанс» в качестве победителя африканской Лиги чемпионов, сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».

Ранее команде после скандала в ответном матче финала турнира пришлось вернуть выигранный трофей и полученные медали.



Напомним, что во втором матче финала африканской Лиги чемпионов между «Эсперансом» (Тунис) и «Видад Касабланка» (Марокко) арбитр отказался пересматривать момент с забитым тунисской командой голом с помощью системы VAR.



Это решение гостевой команды вызвало бурную реакцию фанатов хозяев, и они начали бросать на поле посторонние предметы и использовать пиротехнику. Однако главный арбитр не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической поломки VAR.



В результате футболисты «Видад Касабланка» отказались продолжать матч. Не смог их убедить изменить решение и президент Африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад, который вмешался в ситуацию. Матч был остановлен на 59-й минуте на полтора часа, после чего «Эсперанс» был назван победителем, однако Африканская конфедерация футбола назначила переигровку финала на нейтральном поле, которая так и не состоялась.

«Эсперанс» выиграл африканскую ЛЧ. Соперник ушёл с поля из-за поломки VAR