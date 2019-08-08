Стал известен срок дисквалификации Жезуса за поведение в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за своё поведение в финальном матче Кубка Америки-2019 против команды Перу (3:1), сообщает Globo Esporte.

На 70-й минуте встречи главный арбитр показал Жезусу вторую жёлтую карточку, после чего игрок вышел из себя. Уходя с поля, Габриэл пнул бутылку с водой, а также ударил кулаком по кабинке в экраном, на котором судья просматривает видеоповторы. Уже в подтрибунном помещении форвард не сдержал слёз.

Изображение доступно в «твиттере» Daily Mail.



Жезус в решающей игре Кубка Америки отметился результативной передачей, после которой нападающий Эвертон открыл счёт, и забил сам. Также в составе бразильцев отличился Ришарлисон.