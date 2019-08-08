Симс перешёл из «Саутгемптона» в «Нью-Йорк»
Английский полузащитник «Саутгемптона» Джош Симс перешёл в клуб лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает пресс-служба английской команды. Соглашение с футболистом рассчитано на один год. Футболист перешл в американскую команду на правах аренды.
Симс является воспитанником «Саутгемптона», в котором он и начал свою профессиональную карьеру в 2015 году. В прошлом сезоне Сим выступал в составе «Рединга» на правах аренды, проведя в составе команды 18 матчей во всех турнирах.
«Я рад присоединиться к команде. Не могу дождаться своего приезда и встречи с фанатами, игроками и персоналом. Это прекрасная возможность и я не могу дождаться момента, когда смогу приступить к работе», — подчеркнул Джош Симс.
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