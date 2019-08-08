Полузащитник сборной Беларуси может перейти в один из клубов РПЛ
Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко может продолжить карьеру в России. Как сообщает «Прессбол», к 22-летнему футболисту имеют интерес несколько клубов российской Премьер-Лиги. Трансфер может состояться зимой, когда у хавбека закончится контракт со своей командой. Продлевать его Громыко не собирается.
Выступал за юношескую сборную Беларуси, в 2015 году дебютировал в молодёжной команды своей страны в товарищеском матче против сборной Украины.
В 2019 году белорусский футболист провёл за «Шахтер» 16 матчей, в которых забил пять мячей. В июне нынешнего года Громыко дебютировал за свою национальную команду. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 500 тыс.
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