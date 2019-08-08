«Арсенал» близок к приобретению двух защитников

Лондонский «Арсенал», вероятно, усилит защитную линию перед закрытием летнего трансферного окна в английской Премьер-лиге, которое состоится сегодня, 8 августа.
Как сообщает Sky Sports, в ближайшие часы команду должны пополнить сразу два футболиста оборонительного плана – 32-летний Давид Луис из «Челси» и 22-летний Киран Тирни из «Селтика». Оба игрока в настоящий момент близки к переходу в стан «канониров».
Ранее сообщалось, что Луис пропустил тренировку «Челси» в связи с желанием уйти в «Арсенал». Главный тренер «канониров» Унаи Эмери заявлял, что клуб постарается приобрести защитника в трансферный дедлайн.
В 1-м туре нового сезона Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 11 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, начало – в 16:00 мск.
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