Геркус: печально, если Чалов уедет в «Кристал Пэлас», это беспросветный noname

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном уходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас».

Накануне в СМИ сообщалось, что «Кристал Пэлас» сделал улучшенное предложение по форварду московского ЦСКА. Английский клуб готов заплатить за 21-летнего нападающего «армейцев» € 25 млн. Таким образом, «Кристал Пэлас» улучшил своё первоначальное предложение по игроку сразу на € 10 млн.

«Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? „Кристал Пэлас“ это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится. Ну и не забываем, что „Кристал Пэлас“ это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом». Dream big!», — написал Геркус в «твиттере».