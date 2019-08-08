Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха

Полиция начала расследование в отношении болельщика «Эвертона», который подозревается в проявлении расизма.



Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».



«Эвертон» незамедлительно передал информацию об инциденте в правоохранительные органы. Также представитель клуба выступил со следующим заявлением: «Эвертон» самым серьёзным образом осуждает любые виды проявления расизма. Мы поделились информацией с соответствующими органами власти и намерены следить за развитием событий, чтобы установить, известна ли личность пользователя «Твиттера» нашему клубу».

«Он бог в Египте и мог защитить меня». Жертва харрасмента против Мо Салаха Лидер сборной ни к кому не приставал, но всё равно получил обвинения.