Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха

Полиция начала расследование в отношении болельщика «Эвертона», который подозревается в проявлении расизма.
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
«Эвертон» незамедлительно передал информацию об инциденте в правоохранительные органы. Также представитель клуба выступил со следующим заявлением: «Эвертон» самым серьёзным образом осуждает любые виды проявления расизма. Мы поделились информацией с соответствующими органами власти и намерены следить за развитием событий, чтобы установить, известна ли личность пользователя «Твиттера» нашему клубу».
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