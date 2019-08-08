Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит «Челси» за Давида Луиса

«Арсенал» заплатит «Челси» за переход защитника Давида Луиса £ 8 млн (около € 8,7 млн). Как сообщает Mirror, с бразильским футболистом «канониры» заключат соглашение сроком на два года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Давид Луис пропустил тренировку «Челси», которая состоялась 7 августа. В прессе это связывают со скорым переходом 32-летнего футболиста в стан «канониров». Ожидается, что в «Арсенале» игрок заменит ушедшего недавно в «Бордо» защитника Лорана Косельни.

Действующий контракт защитника с «Челси» рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне Луиc принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги и записал на свой счёт три забитых мяча. «Челси» занял 3-е место в таблице АПЛ по итогам сезона-2018/19.