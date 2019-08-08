ЦСКА ответил отказом «Кристал Пэлас» на второе предложение по трансферу Чалова

Московский ЦСКА ответил отказом «Кристал Пэлас» на второе предложение по трансферу нападающего Фёдора Чалова. Об этом в социальной сети сообщил британский журналист Алан Никсон.
Накануне в СМИ сообщалось, что «Кристал Пэлас» сделал улучшенное предложение по форварду московского ЦСКА. Английский клуб готов заплатить за 21-летнего нападающего «армейцев» € 25 млн. Таким образом, «Кристал Пэлас» улучшил своё первоначальное предложение по игроку сразу на € 10 млн.
Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За его первую команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
- 8 августа 2019
-
11:27
-
11:24
-
11:09
-
11:04
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:28
-
10:19
-
10:03
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:10
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
08:19
-
07:55
-
07:42
-
07:19
-
07:15
-
06:53
-
06:20
-
06:04
-
05:40
-
05:16
-
05:00
-
03:02
-
01:59
-
01:36
-
01:25