Шикарный гол и незабитый пенальти — в обзоре матча ЮФЛ «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» одержал победу в матче 2-го тура Юношеской футбольной лиги с «Зенитом». Матч состоялся в Москве на стадионе «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 2:1.
Красно-белые вышли вперёд под занавес первого тайма, на 43-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Репях. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, «Спартак» удвоил своё преимущество усилиями хавбека Святослава Кожедуба. Спустя всего минуту в ворота хозяев был назначен пенальти, а защитник Никита Моргунов получил красную карточку. К точке подошёл полузащитник сине-бело-голубых Игорь Воробьёв, однако ему не удалось переиграть вратаря Александра Алексеева. На 63-й минуте «Зениту» всё же удалось сократить отставание в счёте благодаря точному удару нападающего Никиты Терещука, однако до финального свистка команде так и не удалось уйти от поражения.
«Спартак» после двух туров занимает четвёртое место в турнирной таблице ЮФЛ, набрав 4 очка. «Зенит» (3) – шестой.
Видеообзор доступен на канале ЮФЛ в YouTube.
- 8 августа 2019
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