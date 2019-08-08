В Rambler&Co уверены, что Okko Спорт выйдет в плюс по итогам первого года

Управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян поделился мыслями о перспективах платформы Okko Спорт, на которой будут транслироваться матчи предстоящего сезона английской Премьер-лиги.
«Мы понимаем, что на рынке сегодня мало эксклюзивного контента. Как на российском, так и на мировом. Модель потребления пользователя меняется: все пользуются телефонами, компьютерами, телевизорами, планшетами. Соединив четыре среды, мы поняли, что большинство онлайн сервисов похожи и конкуренция между ними связана с тем, что на одном сервисе есть уникальный контент, а на другом – нет.
Сумма мировых сборов на АПЛ равна $ 9,2 млн.Мы приобрели самый дорогой и качественный контент. Приобретая права на три года, мы понимаем, как из этого сделать бизнес. Этот сервис выйдет в плюс по итогам первого года. Помимо качественного контента, самое главное – настроить каналы дистрибуции этого контента. За то время, как мы приобрели этот продукт, мы смогли выстроить систему дистрибуции для конечного пользователя», — передаёт слова Тадевосяна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 8 августа 2019
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