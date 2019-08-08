Стоит ли ЦСКА отпустить Чалова в Англию?

ЦСКА ведёт переговоры с «Кристал Пэлас» о переходе нападающего Фёдора Чалова. Лондонский клуб намерен усилить линию атаки до закрытия летнего трансферного окна, которое в Англии состоится сегодня, 8 августа.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: стоит ли «армейцам» отпустить своего бомбардира в стан «орлов»?



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