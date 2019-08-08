Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как проходит его адаптация в петербургской команде и поведал об отличиях между чемпионатами Германии и России.



«Я прекрасно себя чувствую. Думаю, неплохо адаптировался. Я приехал недавно, но то, какой приём мне устроили тренерский штаб и персонал «Зенита», помогает быстрее адаптироваться и неплохо играть. Обещаю плодотворно работать и дальше играть ещё лучше. Хочу приносить болельщикам радость. Помимо португальского языка я говорю немного на немецком, испанском и итальянском. Было бы неплохо подучить русский. Думаю, это было бы важно и удобно для всех.



Чем похож немецкий чемпионат на российский и чем отличается? Разница есть. Немецкая лига гораздо более интенсивная, а в целом футбол по технике и другим вещам похож. Тот опыт, который я получил в Германии, очень помогает мне здесь.

Я впервые играл справа. Но на тренировках мы отрабатывали смену моей позиции, и это мне помогло. Считаю, неплохо справился в обороне, а вот в созидании не всё получилось так, как я хотел. Нужно над этим работать – тогда все компоненты игры будут улучшаться. Как пережил автогол в матче с «Краснодаром»? Это было ужасно! Для защитника нет ничего хуже, чем отправить мяч в собственные ворота. Это послужит мне уроком на будущее. Конечно, я хотел забить гол, но отнюдь не в свои ворота. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в каком-нибудь решающем матче", — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.