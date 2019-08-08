«Славия» отказалась продавать «Спартаку» двух полузащитников
Пражская «Славия» отказалась продавать полузащитников Алекса Карла и Томаша Соучека в московский «Спартак». Об этом в социальной сети сообщил председатель совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик.
«Руководство российского клуба посетило Чехию. При всём уважении к этому знаменитому футбольному клубу „Славия“ отказалась даже начинать переговоры по переходу футболистов. Ни один из них сейчас не будет продан», — написал Тврдик в «Твиттере».
«Спартак» после четырех туров занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 8 августа, подопечные Олега Кононова сыграют в гостях против швейцарского «Туна» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
На что может рассчитывать обновлённый «Спартак» в сезоне-2019/20?
- 8 августа 2019
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