СМИ выяснили, какая зарплата у Лукаку в «Интере»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который накануне прибыл в Милан для завершения оформления сделки по переходу в «Интер», будет зарабатывать в новой команде € 9 млн. Как сообщает Corriere dello Sport, бельгийский футболист подпишет с миланским клубом контракт на пять лет, а за форварда «Интер» заплатит € 80 млн.

Ранее Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).



В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.