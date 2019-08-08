Стоимость билетов для болельщиков ЦСКА на дерби со «Спартаком» — 1500 рублей

ЦСКА объявил о начале продаж билетов на гостевой матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Эта встреча состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Билеты на гостевой сектор болельщикам ЦСКА можно будет приобрести в кассах стадиона «ВЭБ Арена» с 15 августа с 10:00 до 18:45.



«Стоимость одного билета в гостевой сектор составляет 1500 рублей. Оплатить можно наличными либо банковской картой. Продажа билетов будет осуществляться только для владельцев абонементов на домашние матчи. На один абонемент — один билет», — говорится на официальном сайте «армейцев».

После четырёх туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, «Спартак» — 11-е.