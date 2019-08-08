«Спартак» призвал болельщиков воздержаться в Туне от использования пиротехники

«Спартак» в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», обратился к болельщикам, которые планируют посетить встречу в Швейцарии.
«Уважаемые болельщики «Спартака», планирующие посетить в четверг стадион «Арена Тун»! Приходите на арену заблаговременно. Кассы начнут работу в 17:30 по местному времени, за полтора часа до стартового свистка. Вход на арену откроется в 18:00. Для болельщиков красно-белых выделены сектора D9 и D10. Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники. Нам нужна ваша поддержка!» — говорится на официальном сайте красно-белых.
Первый матч состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Арена Тун». Начало — в 20:00 мск. Ответный пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
- 8 августа 2019
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