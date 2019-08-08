«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал предстоящий переход нападающего «красных дьяволов» Ромелу Лукаку в миланский «Интер».



«Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! Это футболист «Манчестер Юнайтед»! Он будет забивать и хорошо играть в «Интере», но непрофессионализм заразителен», — написал Невилл в «Твиттере».



Ранее Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).



В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

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