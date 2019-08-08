Ветеран ЦСКА: Чалов не сможет заиграть в АПЛ, его просто сломают

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном уходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас».
«Чалову ещё рано переходить в Европу. Я боюсь, он не сможет заиграть в АПЛ, его просто сломают. Вот через год-два стань чемпионом России и переходи. Думаю, Гинер его не отдаст. Он понимает, что Фёдору надо ещё как следует опериться, почувствовать, что он настоящий форвард, а потом уже уходить в Европу.
Денежный вопрос тут не имеет значения. Не дай бог, Фёдор травму получит. Там же силовой, напряжённый футбол, нужно вкалывать. В ЦСКА на него работают, и он напрягается маловато. Поэтому Черчесов его в сборную и не берёт, ведь там надо впахивать. И в Англии придётся это делать, тем более за такие деньги. Фёдор не выдержит напряжения в АПЛ.
Если трансфер всё же состоится, ЦСКА сильно пострадает от ухода Чалова. Нужно будет искать форварда вместо него. О Соболеве говорить пока рано. Он забил пару хороших мячей, но по игре я пока что его не запомнил. Хотя парень фактурный, за ним стоит следить», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Максимовым.
- 8 августа 2019
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