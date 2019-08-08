Берг: «Краснодар» – один из топовых клубов российской лиги

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг ответил на вопрос, что побудило его принять предложение краснодарского клуба.

«Главная причина – возможность соревноваться на высоком уровне и прогрессировать. «Краснодар» – не только один из топовых клубов российской лиги, которая сильна сама по себе, но и регулярно играет в еврокубках. Кроме того я хочу быть востребованным в своей национальной сборной, и выступление за «Краснодар», клуб с такими серьезными амбициями, неизменно ставящий перед собой высокие цели, несомненно, поможет мне в этом.



Почему выбрал себе 33-й игровой номер? Честно говоря, я хотел бы взять девятку, но она уже была занята Ари. А из имевшегося небольшого списка свободных номеров я выбрал 33-й, потому что в этом году мне исполнится 33 года», — цитирует Берга пресс-служба «горожан».