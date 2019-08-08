Джеко настаивает на переходе в «Интер», «Рома» не хочет отпускать игрока

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко намерен перейти в миланский «Интер» до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Calciomercato, клубы продолжают переговоры по 33-летнему боснийскому футболисту. Отмечается, что сторона Джеко требует у руководителей римлян отпустить форварда в стан нерадзурри, в то время как те не горят желанием расставаться с ним, поскольку боятся остаться без основного нападающего. При этом Эдин уже согласовал условия контракта с «Интером».
Ранее сообщалось, что на Джеко также претендуют «Вест Хэм Юнайтед» и «Монако». Игрок выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт форварда с клубом действует до лета 2020 года.
- 8 августа 2019
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