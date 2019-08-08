Стогниенко принял участие в пресс-конференции Okko Sport перед стартом АПЛ. Фото
Сегодня, 8 августа, в Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая старту нового сезона Английской Премьер-лиги в Okko Спорт.
На пресс-конференции речь шла о контентной стратегии Rambler Group и Okko, планах развития платформы Okko и сервиса Okko Спорт в частности, а также о том, как будет работать редакция под руководством Владимира Стогниенко. Кроме того, заместитель шеф-редактора Okko Спорт Роман Гутцайт и комментатор Александр Елагин рассказали, чего ожидают от нового сезона английской Премьер-лиги, который впервые будет показан на онлайн-платформе.
Лучшие кадры с пресс-конференции Okko Sport — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.
- 8 августа 2019
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