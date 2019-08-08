Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесён
Российская Премьер-Лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар». Встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа 2019 года, пройдёт в воскресенье, 18 августа 2019 года.
«Стартовый свисток на стадионе «Мордовия-Арена» в городе Саранске прозвучит в 16:30 по московскому времен», — говорится на официальном сайте краснодарской команды.
После четырёх туров «горожане» занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав семь очков. Команда Александра Григоряна располагается на 14-й позиции с тремя баллами в активе.
Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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