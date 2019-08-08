Уткин: не планирую комментировать АПЛ на Okko Спорт, но планы иногда меняются
Известный блогер Василий Уткин рассказал о своих планах в преддверии начала нового сезона английской Премьер-лиги, матчи которого будут транслироваться на платформе Okko Спорт.
«Хочу ответить на вопрос, который мне задавали везде, где только можно меня застать, в том числе на улице и в такси. Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности. Я сейчас об этом совершенно не думаю. И в частности я не планирую работать комментатором английской Премьер-лиги на Okko Спорт. Но планы порой меняются», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
Ранее шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко заявлял, что обсудит с Уткиным возможное сотрудничество в предстоящем сезоне АПЛ.
Стогниенко: штат Оkkо Спорт позволяет комментировать матчи на высочайшем уровне
- 8 августа 2019
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