Уткин: не планирую комментировать АПЛ на Okko Спорт, но планы иногда меняются

Известный блогер Василий Уткин рассказал о своих планах в преддверии начала нового сезона английской Премьер-лиги, матчи которого будут транслироваться на платформе Okko Спорт.



«Хочу ответить на вопрос, который мне задавали везде, где только можно меня застать, в том числе на улице и в такси. Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности. Я сейчас об этом совершенно не думаю. И в частности я не планирую работать комментатором английской Премьер-лиги на Okko Спорт. Но планы порой меняются», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.



Ранее шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко заявлял, что обсудит с Уткиным возможное сотрудничество в предстоящем сезоне АПЛ.

Стогниенко: штат Оkkо Спорт позволяет комментировать матчи на высочайшем уровне